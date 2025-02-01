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"الخامس تاريخيًا".. مباراة بورنموث تشهد العديد من الأرقام القياسية لصلاح

09:30 م السبت 01 فبراير 2025

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الفريق الإنجليزي، في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وقاد صلاح ليفربول لتحقيق الفوز على حساب بورنموث بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل صلاح ثنائية الريدز في اللقاء، ليرفع عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 21 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول أمام بورنموث، تحقيق النجم المصري للعديد من الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي، منها نجاحه في أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يتخطى عمره الـ 30 عامًا، يقوم بتسجل أكثر من 20 هدف ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد.

كما احتل النجم المصري، المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 259 مساهمة تهديفية.

وأصبح نجم ليفربول، خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 أو أكثر، في 5 مواسم مختلفة بالبريميرليج، بعد كلاً من: "تيري هنري، ألان شيرار، أجويرو وهاري كين".

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