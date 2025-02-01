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"ليفربول في الصدارة".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

08:48 م السبت 01 فبراير 2025

ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

عزز فريق ليفربول صدارته لبطولة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز بثنائية على حساب فريق بورنموث اليوم.

وتمكن فريق ليفربول اليوم السبت، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بورنموث، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، بعد الفوز على بورنموث إلى النقطة رقم 56 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة رقم 40 في المركز السابع بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 23 مباراة، 56 نقطة.

2- أرسنال، 23 مباراة، 47 نقطة.

3- نوتنجهام فورست، 24 مباراة، 47 نقطة.

4- مان سيتي، 23 مباراة، 41 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 24 مباراة، 41 نقطة.

6- تشيلسي، 23 مباراة، 40 نقطة.

7- بورنموث، 24 مباراة، 40 نقطة.

8- أستون فيلا، 24 مباراة، 37 نقطة.

9- فولهام، 24 مباراة، 36 نقطة.

10- برايتون، 24 مباراة، 34 نقطة.

11- برينتفورد، 23 مباراة، 31 نقطة.

12- مان يونايتد، 23 مباراة، 29 نقطة.

13- كريستال بالاس، 23 مباراة، 27 نقطة.

14- وست هام، 23 مباراة، 27 نقطة.

15- إيفرتون، 23 مباراة، 26 نقطة.

16- إيفرتون، 23 مباراة، 24 نقطة.

17- وولفرهامبتون، 24 مباراة، 19 نقطة.

18- ليستر سيتي، 24 مباراة، 17 نقطة.

19- إبسويتش تاون، 24 مباراة، 16 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 24 مباراة، 9 نقاط.

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