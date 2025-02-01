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ساوثهامبتون يفوز على إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

08:36 م السبت 01 فبراير 2025

ساوثهامبتون يفوز على إبسويتش

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز ساوثهامبتون على نظيره إيبسويتش اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز ساوثهامبتون على نظيره إيبسويتش بنتيجة 2 ـ 1 على ملعب بورتمان رود.

وجاء الهدف الأول لصالح ساوثهامبتون بقدم جو أريبو في الدقيقة 21 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لصالح إيبسويتش بقدم ليام ديلاب في الدقيقة 31.

وسجل بول أونواتشو هدف فوز فولهام قبل انتهاء وقت المباراة الأصلي بـ3 دقائق.

يذكر أن إيبسويتش يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة بينما يحتل ساوثامبتون المركز العشرين برصيد 9 نقاط فقط.

موعد مباراة ساوثهامبتون المقبلة

يواجه ساوثهامبتون نظيره بورنموث يوم السبت 15 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، حيث تذاع عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي.

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