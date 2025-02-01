"بعد الفوز على بورنموث".. موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب فريق بورنموث اليوم بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 56 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بفارق 9 نقاط عن فريق أرسنال صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره توتنهام يوم الخميس المقبل، الموافق 6 فبراير الجاري، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكاراباو.

وكان فريق توتنهام تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفربول، في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل.

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