نيوكاسل يسقط أمام فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فولهام على نظيره نيوكاسل اليوم السبت1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز فولهام على نظيره نيوكاسل بنتيجة 2 ـ 1 على ملعب سانت جيمس بارك.

وجاء الهدف الأول لصالح نيوكاسل في الدقيقة 37 من عمر المباراة بقدم اللاعب جاكوب ميرفي، ثم جاء هدف التعادل لصالح فولهام عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 61، وأضاف رودريجو مونيز الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 82.

ويحتل فولهام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

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