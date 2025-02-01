مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

0 0
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 2
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

1 0
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 0
19:30

مايوركا

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يتحدث عن هدفه الأساسي مع فريق ليفربول في الموسم الحالي

07:57 م السبت 01 فبراير 2025

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عن الهدف الذي يرغب في تحقيقه خلال الموسم الحالي مع الفريق الإنجليزي 2024-2025.

وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "يجب أن نركز في كل مباراة على حدة، ونقوم بالتفكير في المستقبل، خاصة وأننا كنا قريبين من حصد اللقب في الموسم الماضي والأمر نفسه في الموسم قبل الماضي".

وأضاف: "بالنسبة لي تسجيل الأهداف أمر مهم، إلا أن هدفي الأساسي كما قلت قبل ذلك هو حصد لقب الدوري الإنجليزي".

وقاد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على حساب بورنموث اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، بعدما سجل النجم المصري ثنائية الريدز في اللقاء.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف بعد ثنائية اليوم، إلى الهدف رقم 21 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفًا.

أقرأ أيضًا:
نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية في الدوري الإنجليزي

هدف صلاح في مرمي بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدف صلاح محمد صلاح بورنموث ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نيوكاسل يسقط أمام فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان

إعلان

"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب