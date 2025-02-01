محمد صلاح يتحدث عن هدفه الأساسي مع فريق ليفربول في الموسم الحالي

كتب - يوسف محمد:

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عن الهدف الذي يرغب في تحقيقه خلال الموسم الحالي مع الفريق الإنجليزي 2024-2025.

وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "يجب أن نركز في كل مباراة على حدة، ونقوم بالتفكير في المستقبل، خاصة وأننا كنا قريبين من حصد اللقب في الموسم الماضي والأمر نفسه في الموسم قبل الماضي".

وأضاف: "بالنسبة لي تسجيل الأهداف أمر مهم، إلا أن هدفي الأساسي كما قلت قبل ذلك هو حصد لقب الدوري الإنجليزي".

وقاد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على حساب بورنموث اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، بعدما سجل النجم المصري ثنائية الريدز في اللقاء.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف بعد ثنائية اليوم، إلى الهدف رقم 21 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفًا.

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هدف صلاح في مرمي بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)



