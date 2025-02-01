الحساب الرسمي لليفربول يشيد بأداء محمد صلاح مع الفريق

كتب - يوسف محمد:

أشاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق مع الريدز خلال الموسم الحالي، بمختلف البطولات.

ونجح صلاح في تسجيل ثنائية الريدز اليوم في مرمى بورنموث، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى لصالح ليفربول بثنائية نظيفة.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا، صورة لصالح وكتب عليها: "تحطيم الأرقام هى مهنته المفضلة".

ورفع صلاح عدد أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي إلى الهدف رقم 21 صدارة الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب فريق مان سيتي صاحب الـ 18 هدفًا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، جمعهم من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، نجح في الفوز في 17 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراة واحدة وحضر التعادل في 5 لقاءات.

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