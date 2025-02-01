إيفرتون يضرب ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

واجه ليستر سيتي نظيره إيفرتون اليوم السبت 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين ليستر سيتي وإيفرتون بنتيجة 4 ـ 0 لصالح إيفرتون في الجولة الرابعة والعشرون.

وجاء الهدف الأول لصالح إيفرتون بقدم عبدالله دوكوري في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني والثالث بقدم اللاعب بيتو في الدقيقتين 6 و2+45، واختتم إيليمان ندياي المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

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