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"بعد ثنائية صلاح".. قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى

07:05 م السبت 01 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 1
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 4
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 2
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    محمد صلاح وسون
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  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح (2)
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    محمد صلاح (4)
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    محمد صلاح (5)
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح، تربعه على قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وسجل صلاح ثنائية فريقه ليفربول أمام بورنموث، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبثنائية صلاح في مرمى بورنموث اليوم، رفع عدد أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 21 في صدارة الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند صاحب الـ 18 هدفًا.

وعزز صلاح صدارته لقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف، في الدوريات الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي برصيد 34 مساهمة تهديفية، بواقع تسجيل 21 هدفًا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف، اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الإنجليزي، برصيد 25 مساهمة تهديفية.

ويحتل المركز الثالث بالقائمة النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي وفرانكفورت الألماني السابق، برصيد 24 مساهمة تهديفية.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول وبورنموث
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