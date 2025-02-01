صلاح لا يتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح، تربعه على قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وسجل صلاح ثنائية فريقه ليفربول أمام بورنموث، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبثنائية صلاح في مرمى بورنموث اليوم، رفع عدد أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 21 في صدارة الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند صاحب الـ 18 هدفًا.

وعزز صلاح صدارته لقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف، في الدوريات الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي برصيد 34 مساهمة تهديفية، بواقع تسجيل 21 هدفًا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف، اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الإنجليزي، برصيد 25 مساهمة تهديفية.

ويحتل المركز الثالث بالقائمة النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي وفرانكفورت الألماني السابق، برصيد 24 مساهمة تهديفية.

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