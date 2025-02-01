جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح

صلاح لا يتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

سجل لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، هدفين في مباراة الريدز وبورنموث التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز المصري صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، متفوقا على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ18 هدفا.

هدافي الدوري الانجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 21 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 18 هدفا

3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 17 هدفا

4. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 17 هدفا

5. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.محمد صلاح - 178 هدفا في 286 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة