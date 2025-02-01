محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

صلاح لا يتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام القياسية في مختلف البطولات مع الفريق الإنجليزي وفي مسيرته الاحترافية بالقارة الأوروبية بشكل عام.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول في مرمى بورنموث، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة ال24 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف رفع صلاح عدد أهدافه، في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 20 في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق هدف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند برصيد 18 هدف.

وتمكن صلاح من الوصول إلى الهدف رقم 300 في مسيرته مع مختلف الأندية الأوروبية، التي لعب بها، منذ بداية مشواره الاحترافي في القارة العجوز عام 2012 بصفوف بازل السويسري.

وخاض صلاح الكثير من التجارب الأوروبية مع عدد من الفرق الأوروبية، هم "بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا الإيطالي وروما، بجانب ليفربول".

وسجل صلاح رفقة ليفربول طوال مشواره 235 هدفًا، مع فريق بازل سجل 20 هدفًا، 34 هدفًا رفقة فريق روما، 9 أهداف مع فيورنتينا، بالإضافة إلى هدفين رفقة فريق فريق تشيلسي.

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هدف صلاح في مرمي بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)



