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عودة محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

04:06 م السبت 01 فبراير 2025
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتبت-هند عواد:

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث المقرر لها الخامسة بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود ليفربول إلى تشكيلته الأساسية التي غابت عن المباراة السابقة ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، إذ أن الفريق كان حسم تأهله وخاص اللقاء باللاعبين الشباب.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفع: فان ديك، كوناتي، ألكسندر أرنولد ، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، زوبوسزلاي، جرافنبرتش

خط الهجوم: صلاح، جاكبو، دياز

فيما يأتي على مقاعد البدلاء كل من، كيليهر، إندو، نونيز، جونز، إليوت، جوتا، تسيميكاس، كوانساه، برادلي.

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محمد صلاح تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث الدوري الإنجليزي ليفربول وبورنموث
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