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رقم تاريخي لمحمد شريف بالدوري السعودي

03:46 م السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد شريف (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج
  • عرض 5 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
  • عرض 5 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت حسابات الدوري السعودي عن رقمًا مميزًا للمحترف المصري بصفوف نادي الخليج محمد شريف بتاريخ المسابقة.

رقم تاريخي لمحمد شريف بالدوري السعودي

وأوضحت حسابات الدوري السعودي، اليوم السبت، أن محمد شريف هو صاحب أسرع هدف للاعب بديل في المسابقة بعدما سجل هدفًا بعد مشاركته بديلاً بدقيقة و21 ثانية.

وكان محمد شريف قد سجل الهدف في فوز فريقه بالمباراة الماضية له أمام مستضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف.

أرقام محمد شريف بالدوري السعودي

محمد شريف كان قد انضم لصفوف الخليج السعودي قادمًا من الأهلي في موسم 23/24.

محمد شريف شارك خلال الموسم الجاري بقميص الخليج بـ 7مباريات بمعدل 209 دقيقة لعب سجل خلالهم هدفين.

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