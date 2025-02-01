فوزي لقجع: نريد التتويج بكأس العالم 2026.. ولن ننتظر لنسخة 2030

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، إنهم يريدون التتويج بلقب كأس العالم لذا لن ينتظروا حتى نسخة 2030 التي يستضيفونها بالتعاون مع البرتغال وإسبانيا.

وأضاف لقجع في تصريحات لصحيفة "OLE" الأرجنتينية اليوم السبت:" لن ننتظر نسخة كأس العالم 2023 لمحاولة تحقيق حلم الفوز بلقب كأس العالم بل سنعمل على ذلك خلال نسخة 2026".

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي أن منتخب الأرجنتين محظوظًا بصورة كبيرة لتواجد لاعب بقيمة ليونيل ميسي بصفوفه:" نتمنى أن يكون لدينا لاعبين بهذه القيمة بالمستقبل".

ترتيب منتخب المغرب بكأس العالم 2022

وكان المنتخب المغربي قد أنهى مشواره بالنسخة الماضية من بطولة كأس العالم قطر 2022 باحتلال المركز الرابع في إنجاز تاريخي على مستوى العربي والأفريقي.

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