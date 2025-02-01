"بيليه وانهمر في البكاء وهليكوبتر".. 5 لقطات من عودة نيمار إلى سانتوس بعد 12 عاما

كتبت-هند عواد:

بعد 12 عاما، عاد البرازيلي نيمار جونيور إلى ناديه السابق سانتوس، بعدما فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

وأعلن نادي سانتوس عودة نجمه الذي رحل في صيف 2013 إلى برشلونة، مقابل 88 مليون يورو، واستقبله في ملعبه وسط حشد من الجماهير.

ووصل نيمار إلى نادي سانتوس بطائرة هليكوبتر رفقة زوجته وابنتهما، ثم وقع على العقود وخضع إلى جلسة تصوير بقميص الفريق.

O PRÍNCIPE ESTÁ EM CASA! 🏠 pic.twitter.com/ORwNsBsYco — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025

O Príncipe recebeu a 11. Agora é hora de buscar a sagrada camisa 10 na Vila Belmiro! 😍 #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/w0iFdNIjUX — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025

Tem coisa melhor do que estar em casa com a família? 😍🏠 #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/l6OlF6WaGr — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025

O Príncipe e o Rei. 👑 pic.twitter.com/1BWLmXDklj — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025

والتقط نيمار صورة تذكارية مع لوحة جدارية للأسطورة البرازيلية بيليه، ثم نزل إلى أرض الملعب وانحنى للجماهير قبل أن يقبل شعار النادي، قبل أن ينهمر في البكاء.

O beijo no escudo. O carinho da nação santista! NEYMAR ESTÁ DE VOLTA! #ThePrinceIsBack ⚪️⚫️ pic.twitter.com/YpM1G5Pf1d — Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025

O Neymar tá de volta na Baixada. O Neymar tá de volta no Santos! ⚪️⚫️ #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/taEBkQ79bA — Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025

اقرأ أيضًا:

قصة موقف إنساني لشيكابالا مع جماهير الأهلي