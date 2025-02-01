مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
17:00

ساوثامبتون

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
19:30

مايوركا

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"بيليه وانهمر في البكاء وهليكوبتر".. 5 لقطات من عودة نيمار إلى سانتوس بعد 12 عاما

12:51 م السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (3)
  • عرض 16 صورة
    نيمار ينهمر في البكاء أثناء تقديمه لاعبا لسانتوس (2)
  • عرض 16 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (4)
  • عرض 16 صورة
    نيمار ينحني لجماهير سانتوس
  • عرض 16 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (3)
  • عرض 16 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (2)
  • عرض 16 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار وبيليه
  • عرض 16 صورة
    نيمار وابنته من حفل تقديمه لاعبا لسانتوس (3)
  • عرض 16 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (6)
  • عرض 16 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (7)
  • عرض 16 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (10)
  • عرض 16 صورة
    نيمار وابنته من حفل تقديمه لاعبا لسانتوس (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار وابنته من حفل تقديمه لاعبا لسانتوس (2)
  • عرض 16 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

بعد 12 عاما، عاد البرازيلي نيمار جونيور إلى ناديه السابق سانتوس، بعدما فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

وأعلن نادي سانتوس عودة نجمه الذي رحل في صيف 2013 إلى برشلونة، مقابل 88 مليون يورو، واستقبله في ملعبه وسط حشد من الجماهير.

ووصل نيمار إلى نادي سانتوس بطائرة هليكوبتر رفقة زوجته وابنتهما، ثم وقع على العقود وخضع إلى جلسة تصوير بقميص الفريق.

والتقط نيمار صورة تذكارية مع لوحة جدارية للأسطورة البرازيلية بيليه، ثم نزل إلى أرض الملعب وانحنى للجماهير قبل أن يقبل شعار النادي، قبل أن ينهمر في البكاء.

اقرأ أيضًا:

قصة موقف إنساني لشيكابالا مع جماهير الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار جونيور الهلال السعودي نادي سانتوس برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فوزي لقجع: نريد التتويج بكأس العالم 2026.. ولن ننتظر لنسخة 2030

إعلان

إعلان

عاجل| حقيقة تأجيل الترم الثاني لمدة أسبوع.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
"4 بنات اتيتموا".. ابن عم ضحية أسد الفيوم: كان بيعامله كأحد أطفاله وغدر به