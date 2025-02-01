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محمد صلاح يقترب من تحقيق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول وبورنموث

11:17 ص السبت 01 فبراير 2025
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 2
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتبت-هند عواد:

يقترب المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي، خلال مباراة الفريق ضد بورنموث مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح في اللقاء، سينضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم منفصلة بالدوري الإنجليزي، وهم آلان شيرر في 7 مواسم، سيرجيو أجويرو في 6 مواسم، هاري كين في 6 مواسم، وتييري هنري في 5 مواسم.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة انفراده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، إذ أنه يمتلك 19 هدفا، بفارق هدف وحيد عن هالاند لاعب مانشستر سيتي، وهدفين عن إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

ويمكن أن يحقق صلاح رقما قياسيا آخر في المباراة، إذ أنه على بعد هدف وحيد من معادلة فرانك لامبارد، في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة الدوري الإنجليزي، والذي يحتل المركز السادس برصيد 177 هدفا.

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محمد صلاح ليفربول وبورنموث الدوري الإنجليزي محمد صلاح يقترب من تحقيق رقما قياسيا
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