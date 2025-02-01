موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق إسبانيول نظيره ريال مدريد ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب كورنيلا-إل برات.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1

ترتيب ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة ، بينما يحتل إسبانيول المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة بجدول الترتيب.

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