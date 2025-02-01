موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

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محمد صلاح يقترب من تحقيق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول وبورنموث

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق بورنموث نظيره ليفربول، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة بورنموث وليفربول

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب فيتاليتي بانجلترا.

القناة الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1 ".

ترتيب بورنموث وليفربول بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

ويحتل فريق بورنموث على الجانب الآخر المركز السابع قبل المباراة برصيد 40 نقطة.

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