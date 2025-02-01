موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة
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كتب - محمد عبد السلام:
يستضيف فريق بورنموث نظيره ليفربول، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة بورنموث وليفربول
وتقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب فيتاليتي بانجلترا.
القناة الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1 ".
ترتيب بورنموث وليفربول بالدوري الإنجليزي
ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه.
ويحتل فريق بورنموث على الجانب الآخر المركز السابع قبل المباراة برصيد 40 نقطة.
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