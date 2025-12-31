مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 1
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 1
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. الجزائر 0:3 غينيا الاستوائية (استراحة)

كتب : مصراوي

05:35 م 31/12/2025 تعديل في 06:57 م
يخوض منتخب الجزائر مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، عندما يلتقي منتخب غينيا الاستوائية في مواجهة تحصيل حاصل.

وتُقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، حيث لن تؤثر نتيجتها على مسار المنتخبين في البطولة، بعدما حُسم موقف كل منهما من التأهل أو الخروج.

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن العبور إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين، ليحدد موعده في الدور المقبل مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في حين تأكد خروج منتخب غينيا الاستوائية من البطولة عقب تلقيه الهزيمة في أول مباراتين.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

تشكيل منتخب الجزائر

الحارس: أنتوني ماندريا.

الدفاع: رفيق بلغالي - زين الدين بلعيد - محمد توجاي - ريان أيت نوري.

الوسط: رامز زروقي - حامد عبديلي - فارس شايبي.

الهجوم: منصف باكرار - إبراهيم مازا - أنيس حج موسى.

تشكيل منتخب غينيا الاستوائية

الحارس: خيسوس أوونو.

الدفاع: مارفن أنيبوه - إستيبان أروزكو - ساؤول كوكو - تشارلس أوندو.

الوسط: بابلو جانيت - عمر ماسكاريل - أليكس بالبوا.

الهجوم: خوسي نبيل - إيميليو نسوي - يانيك بويلا.

بينما أجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات على تشكيله.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

تُنقل المباراة عبر قناة

beIN SPORTS MAX HD1.

القناة المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

كما يمكن متابعة اللقاء عبر شاشة القناة الجزائرية الأرضية، الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات، وفق الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تفاصيل مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: فرصة هدف ضائع لمنتخب الجزائر وضغط متواصل

الدقيقة 11: خطأ لصالح الجزائر ضد تشارلز أوندو لاعب غينيا الاستوائية

الدقيقة 20: هدف أول لمنتخب الجزائر عن طريق زين الدين بلعيد

الدقيقة 25: الجزائر تضيف الهدف الثاني عن طريق فارس شايبي

الدقيقة 32: إبراهيم مازه يسجل الهدف الثالث لمنتخب الجزائر

الدقيقة 39: توقف المباراة لعلاج رامز زروقي لاعب الجزائر

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+2: نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر بثلاثية

الجزائر منتخب الجزائر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية بث مباشر الآن لمباراة الجزائر تشكيل منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب غينيا الاستوائية

