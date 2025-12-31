يخوض منتخب الجزائر مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، عندما يلتقي منتخب غينيا الاستوائية في مواجهة تحصيل حاصل.

وتُقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، حيث لن تؤثر نتيجتها على مسار المنتخبين في البطولة، بعدما حُسم موقف كل منهما من التأهل أو الخروج.

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن العبور إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين، ليحدد موعده في الدور المقبل مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في حين تأكد خروج منتخب غينيا الاستوائية من البطولة عقب تلقيه الهزيمة في أول مباراتين.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

تشكيل منتخب الجزائر

الحارس: أنتوني ماندريا.

الدفاع: رفيق بلغالي - زين الدين بلعيد - محمد توجاي - ريان أيت نوري.

الوسط: رامز زروقي - حامد عبديلي - فارس شايبي.

الهجوم: منصف باكرار - إبراهيم مازا - أنيس حج موسى.

تشكيل منتخب غينيا الاستوائية

الحارس: خيسوس أوونو.

الدفاع: مارفن أنيبوه - إستيبان أروزكو - ساؤول كوكو - تشارلس أوندو.

الوسط: بابلو جانيت - عمر ماسكاريل - أليكس بالبوا.

الهجوم: خوسي نبيل - إيميليو نسوي - يانيك بويلا.

بينما أجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات على تشكيله.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

تُنقل المباراة عبر قناة

beIN SPORTS MAX HD1.

القناة المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

كما يمكن متابعة اللقاء عبر شاشة القناة الجزائرية الأرضية، الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات، وفق الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تفاصيل مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: فرصة هدف ضائع لمنتخب الجزائر وضغط متواصل

الدقيقة 11: خطأ لصالح الجزائر ضد تشارلز أوندو لاعب غينيا الاستوائية

الدقيقة 20: هدف أول لمنتخب الجزائر عن طريق زين الدين بلعيد

الدقيقة 25: الجزائر تضيف الهدف الثاني عن طريق فارس شايبي

الدقيقة 32: إبراهيم مازه يسجل الهدف الثالث لمنتخب الجزائر

الدقيقة 39: توقف المباراة لعلاج رامز زروقي لاعب الجزائر

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+2: نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر بثلاثية