فجرت صحيفة "Sport"، مفاجأة بشأن موقف النادي الأهلي من انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة.

وذكرت الصحيفة، أن برشلونة قدم رسميًا بالفعل، لكن الأهلي يغلق الباب تمامًا أمام بيع اللاعب الشاب ولا يجعل الأمور سهلة، بينما يحتاج الفريق الكتالوني لمهاجم في أسرع وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن قسم الكشافين بدأ في البحث المكثف عن مهاجم، بعد الإصابات الخطيرة وطويلة الأمد لكل من فيتور باربيرا وأوسكار جيستاو، واللذين خضعا لعمليات جراحية، وهذا المهاجم هو حمزة عبد الكريم.

وأضافت: "بعد أسابيع من مراقبة السوق، وقع الاختيار على المهاجم المصري، كما أن اهتمام برشلونة كبير لدرجة أنه أرسل عرضًا رسميًا للأهلي للحصول على خدمات اللاعب، ويتمثل المقترح في إعارة مع خيار شراء، لكن الأهلي لن يجعل الأمر سهلًا".

وأوضحت: "مسؤولو الأهلي أكدوا أن العرض الرسمي وصل بالفعل، لكنهم تلقوا أيضًا عروضًا مالية أعلى من أندية أخرى، إذ أبدى سبورتينج لشبونة وأولمبيك ليون وبايرن ميونيخ اهتمامًا بضم اللاعب الشاب، ويصرّ الأهلي على أنه ليس مضطرًا للبيع في الوقت الحالي، وسيحاول الاحتفاظ بالموهبة التي يعتبرونها الأكبر في مصر حاليًا وإحدى أبرز المواهب الواعدة في أفريقيا".

واختتمت الصحيفة: "الأهلي ما يزال، حتى هذه اللحظة، مغلقًا تمامًا أمام فكرة بيع عبد الكريم. وسيكون من المهم خلال الأيام المقبلة معرفة ما إذا كان برشلونة سيقدم عرضًا ثانيًا يبرهن على رغبته الجادة في ضم الجوهرة المصرية، أو سيختار خيارًا آخر".

