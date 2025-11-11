مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 2
17:45

مالي

اقتحام منزل رحيم ستيرلينج أثناء تواجده مع أطفاله

كتب : محمد القرش

05:53 م 11/11/2025
وقع رحيم ستيرلينج ضحية اقتحام منزله مساء السبت الماضي، أثناء تواجده مع أطفاله في منزلهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن محاولة السرقة وقعت حوالي الساعة السابعة مساء، أي قبل ساعة من المباراة التي كان من المقرر أن يواجه فيها تشيلسي فريق ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

ونجا ستيرلينج وعائلته من الحادث المروع سالمين، وتم تقديم بلاغ للشرطة منذ ذلك الحين، حيث حاول الرجال الملثمين اقتحام منزلهم.

ويعيش ستيرلينج مع شريكته بايج ميليان وأطفالهما، حيث لم يُدرج اسمه في تشكيلة الفريق الأول للبلوز هذا الموسم حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن من قاموا بعملية الاقتحام لم يتمكنوا من الفرار بأية أشياء ثمينة، إذ بدا عليهم الدهشة من حقيقة أن المنزل لم يكن فارغا.

وقال متحدث باسم ستيرلينج لصحيفة "ديلي ميل سبورت": "يمكننا أن نؤكد أن رحيم ستيرلينج كان ضحية اقتحام منزل هذا الأسبوع".

وأضاف: "ويمكننا أيضًا أن نؤكد أنه وأطفاله كانوا موجودين في المنزل في ذلك الوقت".

واختتم: رغم أن هذا يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية والسلامة، إلا أننا ممتنون لتأكيد سلامته وسلامة جميع أحبائه، نطلب احترام خصوصية رحيم وأحبائه في هذه الظروف العصيبة".

وفي بيان لها، قالت شرطة وادي التايمز: "يجري الضباط تحقيقًا شاملاً ويطلبون من أي شخص لديه معلومات، أو إذا رأوا أي شخص في المنطقة يتصرف بشكل مريب، الاتصال بالشرطة".

