بطل وطني.. فابريزيو رومانو يتغزل بمحمد صلاح

سلسلة سقوط أمام أسود الأطلس.. 5 هزائم مصرية في عام واحد ضد المغرب

"دون هزيمة وصلاح الهداف".. تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو قبل مباراة الأحد

"بن شرقي ساهم به".. فيديو هدف محمود بنتايج للمغرب بمرمى منتخب مصر الثاني

تغزل الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر فابريزيو رومانو، صورة صلاح مع منتخب مصر، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ظهور مصر في كأس العالم قبل صلاح، نسختي 1934و 1990".

وأضاف: "منذ بداية لعب محمد صلاح لمصر، نسختي 2018 و2026، بطل وطني".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وتصدر مجموعته بـ23 نقطة.

اقرأ أيضًا:

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026