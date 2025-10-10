مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

بطل وطني.. فابريزيو رومانو يتغزل بمحمد صلاح

كتب : هند عواد

10:01 ص 10/10/2025
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)

تغزل الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر فابريزيو رومانو، صورة صلاح مع منتخب مصر، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ظهور مصر في كأس العالم قبل صلاح، نسختي 1934و 1990".

وأضاف: "منذ بداية لعب محمد صلاح لمصر، نسختي 2018 و2026، بطل وطني".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وتصدر مجموعته بـ23 نقطة.

