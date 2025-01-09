ريال مدريد يهزم مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزاً على نظيره ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة ضمن دور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقدم الملكي بالهدف الأول عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، في الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل مارتن فالينت لاعب مايوركا هدفاً عسكياً في شباكه معلناً الثاني للريال.

وقبل نهاية المباراة، أضاف رودريجو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يضرب ريال مدريد موعداً مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي برشلونة حقق فوزاً على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين، ليحجز أول مقعد في نهائي السوبر.