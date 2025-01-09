لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

مازيمبي

الدوري المصري

بتروجيت

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
19:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

باير ليفركوزن

جميع المباريات

إعلان

ريال مدريد يهزم مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

11:17 م الخميس 09 يناير 2025

ريال مدريد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزاً على نظيره ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة ضمن دور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقدم الملكي بالهدف الأول عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، في الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل مارتن فالينت لاعب مايوركا هدفاً عسكياً في شباكه معلناً الثاني للريال.

وقبل نهاية المباراة، أضاف رودريجو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يضرب ريال مدريد موعداً مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي برشلونة حقق فوزاً على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين، ليحجز أول مقعد في نهائي السوبر.

ريال مدريد يهزم مايوركا بطولة كأس السوبر الإسباني ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
مصر ترفض نشر قوات أجنبية في غزة وفتح المعبر لن يتم بوجود إسرائيل