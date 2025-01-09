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ادعاء إصابة وتمرد.. القصة كاملة وراء أزمة آرون بوبيندزا مع رابيد

11:11 م الخميس 09 يناير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، إعلان اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، تمرده على فريقه الجديد رابيد بوخارست، الذي انضم لصفوفه في الميركاتو الصيفي الأخير.

وكان آرون بوبيندزا على أعتاب الانتقال لصفوف الزمالك بعد توقيعه على موافقة مبدئية باللعب للفريق الأبيض، قبل أن تتحول وجهته للفريق الروماني رابيد بوخارست.

قصة تمرد آرون بوبيندزا مع فريق رابيد

يخوض فريق رابيد بوخارست معسكر تحضيري في دبي خلال الفترة الحالية، وكشفت صحيفة

"GSP" الرومانية التي تتابع المعسكر أن اللاعب لم يحضر التدريبات.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن اللاعب يدعي الاصابة في الكاحل من أجل الضغط على فريقه بالرحيل، حيث يمتلك عرضين من تركيا هما ناديي سيفاسبور وبودروم.

من جانبه أكدت الصحافة الرومانية أن سلوك الاعب غير مقبول، مؤكدة أن اللاعب قد يرحل قريباً عن الدورى الرومانى، بسبب تصرفاته.

آرون بوبيندزا الزمالك رابيد بوخارست
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