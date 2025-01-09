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بعثة الأهلي تصل كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

10:41 م الخميس 09 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرأس بعثة النادي الأهلي في كوت ديفوار، محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وضمت قائمة النادي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان، كلاً من: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، وسام أبو علي، مروان عطية، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، كريم نيدفيد، إمام عاشور، عمر الساعي، مصطفى أبو الخير، محمد هاني، سمير محمد، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان، يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "ستاد أبيدجان الإيفواري، شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي".

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