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تردد قناة ام بي سي مصر 2 hd الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

09:59 م الخميس 09 يناير 2025

ريال مدريد يفوز بخماسية على ديبورتيفا مينيرا بكأس

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كتب- محمد عبدالهادى:

تتصدر قناة ام بي سي مصر، حديث الوسط الرياضي العربي، وذلك بعد حصولها على حقوق بث بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

وتواصل قناة ام بي سي مصر، مفاجآتها المستمرة للجمهور العربي، من خلال اذاعة العديد من البطولات العالمية، أبرزها مباراة ريال مدريد اليوم مع ريال مايوركا.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 hd الناقلة مباراة ريال مدريد ومايوركا


تردد mbc مصر hd القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا: 12015

2- الاستقطاب: عمودي

3- معدل الترميز: 27500

4- معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد MBC MASR 2 القناة المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

تردد HD 12322 V

معدل الترميز 30000

تردد قناة ام بي سي مصر 2 hd MBC MASR 2 ريال مدريد ومايوركا
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