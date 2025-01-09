مدرب ستاد أبيدجان "لمصراوي": يمكننا التسبب في فشل تأهل الأهلي.. وليدنا فريقا مذهلا

كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق ستاد أبيدجان، ألكسندر لافيت، عن مواجهة النادي الأهلي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا".

وقال ألكسندر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "سنواجه الأهلي مجددا ونحن نعرف أنه فريقا رائعا، لذلك لدينا مباراة خاصة يوم السبت".

وأضاف: "تأهُلنا إلى الدور المقبل صعب، لذلك سندخل المباراة لتقديم الأداء الرائع وحصد المزيد من النقاط".

وواصل: "لدينا فريقا مذهلا، لكن أعتقد أنهم (الأهلي) يستطيعون الفوز ولهذا هم مميزون عن باقي أندية أفريقيا".

واختتم: "من الممكن أن يفشل الأهلي في التأهل لأننا نريد الفوز، ومع خسارة النقاط أمامنا سيكون تأهل الأهلي صعب".

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

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