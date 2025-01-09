لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

2 0
14:30

أبو قير للاسمدة

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام

1 1
21:45

واتفورد

كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

1 0
21:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

مدرب ستاد أبيدجان "لمصراوي": يمكننا التسبب في فشل تأهل الأهلي.. وليدنا فريقا مذهلا

09:01 م الخميس 09 يناير 2025

ألكسندر لافيت مدرب استاد أبيدجان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق ستاد أبيدجان، ألكسندر لافيت، عن مواجهة النادي الأهلي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا".

وقال ألكسندر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "سنواجه الأهلي مجددا ونحن نعرف أنه فريقا رائعا، لذلك لدينا مباراة خاصة يوم السبت".

وأضاف: "تأهُلنا إلى الدور المقبل صعب، لذلك سندخل المباراة لتقديم الأداء الرائع وحصد المزيد من النقاط".

وواصل: "لدينا فريقا مذهلا، لكن أعتقد أنهم (الأهلي) يستطيعون الفوز ولهذا هم مميزون عن باقي أندية أفريقيا".

واختتم: "من الممكن أن يفشل الأهلي في التأهل لأننا نريد الفوز، ومع خسارة النقاط أمامنا سيكون تأهل الأهلي صعب".

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

"استغرق ساعة ونصف".. كواليس مران بيراميدز الأول في لواندا (صور)

نجوم الأهلي والزمالك السابقين يتولون مناصب جديدة في موردن سبورت (صور)

فريق ستاد أبيدجان ألكسندر لافيت دوري أبطال أفريقيا الأهلي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حريق بمنشأة ناصر.. لهيب النيران يضيء سماء المنطقة (صور)
تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
مصر ترفض نشر قوات أجنبية في غزة وفتح المعبر لن يتم بوجود إسرائيل