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بعثة الأهلي تصل ابيدجان بقائمة 21 لاعبًا

08:58 م الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 17 صورة
    مروان عطية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    محمد هاني من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    حسين الشحات من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_2
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    رامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    الساعي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أفشة مع عم حارث من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أفشة ورامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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وصلت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ‏استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ستاد أبيدجان

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقي

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي القادمة الأهلي وستاد أبيدجان إمام عاشور محمد الشناوي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
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