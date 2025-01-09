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"استغرق ساعة ونصف".. كواليس مران بيراميدز الأول في لواندا (صور)

08:56 م الخميس 09 يناير 2025
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كتب - نهى خورشيد:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أولى تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا، استعدادًا لموقعة ساجرادا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران الجماعي اليوم على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة الفريق في لواندا، واستمر لمدة ساعة ونصف وشمل وحدات بدنية وخططية مكثفة، كما شهدت التدريبات تقسيمة حماسية بين اللاعبين.

من المقرر أن يختتم الفريق الكروي بنادي بيراميدز تدريباته يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب 11 نوفمبر، وهو الملعب الذي سيستضيف المباراة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز لواندا دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وساجرادا
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