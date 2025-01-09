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تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مايوركا في نصف نهائي السوبر الإسباني

08:38 م الخميس 09 يناير 2025

كارلو أنشيلوتي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإٍسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مايوركا، في كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ويلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا اليوم، في المباراة النهائية فريق برشلونة، الذي تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره أتليتك بلباو بهدفين دون مقابل.

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