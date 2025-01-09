جزيرة الحب تورط نجم مانشستر سيتي في علاقة عاطفية جديدة

كتب - نهى خورشيد:

أثار النجم البرتغالي روبن دياز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجدل حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين مايا جاما، مقدمة برنامج “جزيرة الحب”، خاصة بعد ظهور الثنائي في جلسة تصوير معاً بعد أيام قليلة من انتشار شائعات عن ارتباطهما

وكان الثنائي التقيا لأول مرة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية في نوفمبر، وبدأ يتابعان بعضهما على إنستجرام بعد ذلك، كما حرص دياز وجاما على الاحتفال بالسنة الجديدة في إيبيزا الأمر الذي زاد من وجود علاقة حقيقية بينهما.

تم رصد دياز وجاما يحتفلان معًا برأس السنة الجديدة في إيبيزا، مما زاد من الشكوك حول طبيعة علاقتهما. ومع ذلك، لم يؤكد أي من الطرفين علنًا وجود علاقة بينهما.

وكانت جاما مرتبطة في وقت سابق بنجم كرة السلة بن سيمونز، قبل أن ينفصلا في 2022، كما كانت على علاقة مع مغني الراب ستورمزي، لكنهما أعلنا انفصالهما في يوليو 2023.

وعلى الجانب الأخر، دائماً ما تكون علاقات دياز العاطفية محط أنظار العديد من الجماهير، إذ سبق له مواعدة المغنية البرتغالية أبريل آيفي ونجمة برنامج السابقة “جزيرة الحب” أرابيلا تشي.