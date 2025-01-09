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اعتداء وإشارات خارجة.. لابورتا يهاجم اتحاد الكرة الإسباني

07:48 م الخميس 09 يناير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، خروج خوان لابورتا عن صمته بسبب قضية تسجيل اللاعب أولمو، وذلك بعد أزمته الأخيرة.

وكان نادي برشلونة قد حصل أمس الأربعاء، على موافقة من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بتسجيل لاعبه أولمو، بعدما رفضت رابطة الدوري الإسباني سابقًا من تسجيله.

حيث كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لابورتا تحول إلى شخص آخر بعد هذا القرار، وانفجر في وجه أعضاء الاتحاد الاسباني لكرة القدم وتعدي عليهم بألفاظ خارجة بعد رفضهم تسجيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا قام بتوجيه إشارات خارجة بيده لأحد الإعضاء ووصفهم بـ "الوقحين و الجبناء والخائفين".

جدير بالذكر أن خوان لابورتا كان يمر بأيام عصيبة في الفترة الأخيرة، بعدما اتهمته جماهير كتالونيا بالفشل وطالبوا بسحب الثقة منه.

خوان لابورتا أولمو إسبانيا الدوري الإسباني الاتحاد الاسباني لكرة القدم
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