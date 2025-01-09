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جوميز يفشل في مهمته الأولى مع الفتح في دوري روشن

07:44 م الخميس 09 يناير 2025

جوزيه جوميز

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كتب- نهى خورشيد:

فشل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والفتح الحالي، في المهمة الأولى له مع النموذجي بدوري روشن السعودي.

وتلقي الفتح الهزيمة من الوحدة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى النقطة الـ12 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف الفتح عند المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

والجدير بالذكر أن جوزيه جوميز رحل عن تدريب الزمالك بشكل مفاجئ، بعد تلقيه عرضاً مغرياً من الفتح ليترك الفارس الأبيض في بداية الموسم الجديد بعد دفعه للشرط الجزائي.

جوزيه جوميز نادي الفتح دوري روشن السعودي
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