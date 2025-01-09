لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

- -
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
16:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"موقف صلاح".. مصدر يكشف اللاعب الأقرب لحصد جائزة الأفضل في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي

07:20 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وسون
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح يحتفل
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    إيزاك
  • عرض 23 صورة
    إلكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد
  • عرض 23 صورة
    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
  • عرض 23 صورة
    إيزاك
  • عرض 23 صورة
    احتفال إيزاك
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح 4
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

خسر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكشف مصدر في تصريحات، خاصة لمصراوي: "أن مهاجم نيوكاسل إيزاك حصل على جائزة لاعب شهر ديسمبر، متفوقًا على محمد صلاح".

ومن المقرر أن يتسلم إيزاك، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2024 غدًا الجمعة.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يحصل فيها إيزاك على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي.

وشارك محمد صلاح في 7 مباريات خلال شهر ديسمبر الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، فيما خاض إيزاك 6 مباريات تمكن خلالهم من المساهمة في 11 هدف، بواقع تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

أقرأ أيضًا:

تعرف على منافس الزمالك.. جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر

محمد صلاح إيزاك لاعب نيوكاسل الدوري الإنجليزي البريميرليج اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جوميز يفشل في مهمته الأولى مع الفتح في دوري روشن

إعلان

إعلان

"ساحة حرب".. بايدن عن ما يحدث في لوس أنجلوس
حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا