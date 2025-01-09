بينهم مرموش.. 4 صفقات عالمية تقترب من الدوري الإنجليزي

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كتب - يوسف محمد:

خسر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكشف مصدر في تصريحات، خاصة لمصراوي: "أن مهاجم نيوكاسل إيزاك حصل على جائزة لاعب شهر ديسمبر، متفوقًا على محمد صلاح".

ومن المقرر أن يتسلم إيزاك، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2024 غدًا الجمعة.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يحصل فيها إيزاك على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي.

وشارك محمد صلاح في 7 مباريات خلال شهر ديسمبر الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، فيما خاض إيزاك 6 مباريات تمكن خلالهم من المساهمة في 11 هدف، بواقع تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

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