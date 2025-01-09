وسادة ربيعة ورحلة الـ8 ساعات.. 17 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار

كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، في طريقها إلى كوت ديفوار، استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان، في دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق في كوت ديفوار، والتي غادرت على متن طائرة خاصة، في رحلة تستغرق ‏حوالي 8 ساعات.‏

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورا للاعبي الفريق أثناء السفر إلى كوت ديفوار، وظهر رامي ربيعة مدافع الفريق، وهو يحمل وسادة بيضاء.

ويواجه الأهلي نظيره استاد أبيدحان، في السادسة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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