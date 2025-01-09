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وسادة ربيعة ورحلة الـ8 ساعات.. 17 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار

01:43 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أفشة ورامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أفشة مع عم حارث من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    الساعي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_2
  • عرض 17 صورة
    حسين الشحات من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    مروان عطية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    محمد هاني من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، في طريقها إلى كوت ديفوار، استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان، في دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق في كوت ديفوار، والتي غادرت على متن طائرة خاصة، في رحلة تستغرق ‏حوالي 8 ساعات.‏

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورا للاعبي الفريق أثناء السفر إلى كوت ديفوار، وظهر رامي ربيعة مدافع الفريق، وهو يحمل وسادة بيضاء.

ويواجه الأهلي نظيره استاد أبيدحان، في السادسة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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بعثة الأهلي كوت ديفوار وسادة ربيعة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي
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