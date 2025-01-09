رسميا.. السويحلي الليبي يعلن التعاقد مع قائد الأهلي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي السويحلي الليبي للكرة الطائرة، في بيان رسمي، التعاقد مع أحمد صلاح قائد النادي الأهلي.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "تم مساء اليوم الإعلان عن التعاقد مع النجم الدولي أحمد صلاح، قادما من نادي الأهلي المصري، بإمكانياته الكبيرة وخبرته الطويلة، يُعد إضافة قوية لصفوف أبطال العرب".

وأضاف: "في إطار تحضيراتنا للاستحقاقات القادمة محليًا وأفريقياً، مرحبًا بك يا أحمد في عائلة السويحلي، وكل التوفيق في مشوارك معنا‏".

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