كتب-مصراوي:

بات مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، غامضا، فمع بداية الشهر الحالي، يحق للاعب التوقيع لأي ناد، وفي نهاية الموسم الحالي يرحل رسميا عن الريدز.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تطورات مستقبل محمد صلاح وموقف الريدز من تجديد التعاقد معه.

وقال المصدر: "يوجد اهتمام من الدوري السعودي بالتعاقد مع محمد صلاح، وبالتحديد لنادي الهلال لمشاركته في كأس العالم للأندية، لكن حتى الآن لا يوجد رد من جانب صلاح بالرفض أو الموافقة".

وأضاف: "وبالنسبة إلى ليفربول لم يقدم النادي الإنجليزي أي عرض حتى الآن، ولم تتواصل الإدارة مع صلاح، هناك تجاهل من النادي تجاه الأمر".

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