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اهتمام سعودي وتجاهل ليفربول.. تطورات مستقبل محمد صلاح مع الريدز

11:57 ص الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يحتفل
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب-مصراوي:

بات مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، غامضا، فمع بداية الشهر الحالي، يحق للاعب التوقيع لأي ناد، وفي نهاية الموسم الحالي يرحل رسميا عن الريدز.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تطورات مستقبل محمد صلاح وموقف الريدز من تجديد التعاقد معه.

وقال المصدر: "يوجد اهتمام من الدوري السعودي بالتعاقد مع محمد صلاح، وبالتحديد لنادي الهلال لمشاركته في كأس العالم للأندية، لكن حتى الآن لا يوجد رد من جانب صلاح بالرفض أو الموافقة".

وأضاف: "وبالنسبة إلى ليفربول لم يقدم النادي الإنجليزي أي عرض حتى الآن، ولم تتواصل الإدارة مع صلاح، هناك تجاهل من النادي تجاه الأمر".

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