كتبت-هند عواد:

خسر ليفربول من توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وسجل لوكاس بيرجفال هدف فريقه قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتعرض ليفربول للهزيمة الثانية، تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة من نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي.

وعرضت صحيفة "ليفربول إيكو"، تقييمات لاعبي الريدز في المباراة، وجاءت كالآتي:

اليسون بيكر 6

تصدى دراجوسين بذكاء في وقت مبكر من المباراة، لكنه كان مجازفًا للغاية في توزيع التمريرات في بعض الأحيان.

كونور برادلي 6

بدا متوترًا في أول مباراة له منذ ستة أسابيع وخسر بعض الكرات في وقت مبكر قبل الاستعداد لمهمته ضد سون وسبينس.

جاريل كوانساه 5

فقد الكرة بشكل خطير في عدة مناسبات.

فيرجيل فان ديك 8

كان كوانساه شريكًا في البداية، ثم إندو، ثم كوناتي، وكان عليه أن يكون متيقظًا للحفاظ على خط دفاعي مؤقت، وزادت وتيرة اللعب في الشوط الثاني مع بدء توتنهام في التسبب في المشاكل، لكنه قدم أداءً رائعًا.

كوستاس تسيميكاس 6

تسببت تمريرة غير متقنة في إثارة الذعر في المراحل المبكرة، لكن التمريرات الثابتة والمتقنة خلقت فرصة لماك أليستر، بينما كانت التمريرات العرضية تشكل تهديدًا دائمًا.

ريان جرافينبيرش 6

قدم تمريرات رائعة واعتراضات ولكن أحيانًا كانت مفقودة في مركز خط الوسط الدفاعي في الشوط الأول قبل أداء أكثر ثباتًا بعد الاستراحة.

أليكسيس ماك أليستر 7

أرسل ضربة رأسية قريبة جدًا من كينسكي في الشوط الأول، لكنه كان مرة أخرى اللاعب الأكثر نشاطًا في ليفربول، حيث وجد ثغرات في خط الوسط بالتمرير والحركة.

كيرتس جونز 5

قام بتحديين قويين في بداية المباراة لكنه اختفى عن الأنظار تمامًا، ظهر في عدة مراكز بعد الاستراحة لكن تأثيره كان ضئيلًا حتى المطالبة بركلة جزاء محتملة في الوقت بدل الضائع.

محمد صلاح 6

أطلق تسديدة مرت من على حافة منطقة الجزاء لكنه أمضى الكثير من وقت الشوط الأول في الجري بعد التمريرات الطويلة، وظهر تحسن طفيف بعد الشوط الثاني لكنه لم يكن أفضل أداء له.

ديوجو جوتا 5

كان أداءً جيدًا عندما تراجعت الكرة إلى العمق بحثًا عن الاستحواذ، لكن لم يكن لدي الكثير من الخدمة الجيدة قبل الاستراحة ولم أتمكن من المشاركة إلا بشكل ضئيل بعد ذلك. تم استبدالي.

كودي جاكبو 7

بدأ صلاح في إهدار الفرص وبذل مجهودات متواصلة على الجانب الأيسر، وبدأ يؤتي ثماره مع بعض الفرص التي سنحت له.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

منافس الزمالك.. ماذا فعل أبو قير للأسمدة في آخر 3 مباريات؟