موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في نصف نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا

تقام مباراة ريال مدريد ومايوركا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ومايوركا، برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، إذ أن الأخير تأهل بعد الفوز على أتلتيك بلباو، بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

تنقل مباراة ريال مدريد وريال مدريد ومايوركا، على قناتي، SSC NEWS HD وإم بي سي مصر 2 بالمجان ويعلق على اللقاء فارس عوض.

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