هزيمة ليفربول وفوز برشلونة.. نتائج مباريات أمس الأربعاء

كتب- محمد عبدالهادى:

أقيمت أمس الأربعاء، الموافق 8 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزي.

حيث ألتقي ليفربول مع نظيره توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما ألتقي فريق برشلونة مع نظيره أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

نتائج مباريات كأس الرابطة الإنجليزي

توتنهام يفوز على ليفربول ( 1 - 0 ).

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة يفوز على اتلتيك بلباو ( 2 - 0 ).

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

طنطا يتعادل سلبيًا مع ديروط.

كهربا الإسماعيلية يفوز على بترول أسيوط ( 5-0).

نتائج مباريات الدوري الاسكتلندي

سيلتك يفوز على دوندي يونايتد ( 2 - 0 )

كليمارنوك يتعادل سلبيًا مع ماذرويل.