احتفالات غريبة.. لاعب الإكوادور يخلد ذكرى مواطنه بقناع "سبايدر مان"

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، ففي كأس العالم 2001، سجل إيفان كافيديس هدفا لمنتخب الإكوادور في شباك كوستاريكا.

واحتفل إيفان كافيديس، باستخراج قناع الرجل العنكبوت، ووضعه على وجهه، وكان هذا الاحتفال لتخليد ذكرى مواطنه أوتيلينو تينوريو، والذي توفى قبل البطولة في حادث سيارة، وكان يحب شخصية "سبايدر مان".

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