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"كأس مصر وسوبر إسباني".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

01:00 ص الخميس 09 يناير 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها مواجهة الزمالك ضد أبو قير في كأس مصر، بجانب لقاء ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

كأس مصر

الزمالك ضد أبو قير.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام ضد واتفورد.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. أرينا سبورت.

ايفرتون ضد بيتربورو يونايتد.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. أرينا سبورت.

دوري القسم الثاني المصري:

القناة ضد سبورتنج.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

لافيينا ضد منتخب السويس.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الترسانة ضد المصرية للاتصالات.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

دوري روشن:

الفتح ضد الوحدة.. الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

الرياض ضد الخليج.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

النصر ضد الأخدود.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

كأس السوبر الإسباني:

ريال مدريد ضد ريال مايوركا.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم كأس مصر كأس الاتحاد الإنجليزي دوري روشن كأس السوبر الإسباني
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