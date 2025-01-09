منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام النرويج ضمن الاستعدادات لمونديال 2025

كتب - نهى خورشيد

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس باستور الهزيمة من نظيره النرويجي بنتيجة 33-29 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدورة الودية المقامة في إسبانيا استعدادًا لبطولة العالم 2025.

وكان منتخب مصر أنهى الشوط الأول من المباراة متأخرًا بنتيجة 17-15، ولم يتمكن من تعويض الفارق في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب النرويجي بفارق أربعة أهداف.

وتقام هذه الدورة الودية التي تضم منتخبات النرويج، رومانيا، إسبانيا، سلوفاكيا، والأرجنتين، قبل انطلاق بطولة العالم، والمقرر لها في الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يقع ضمن المجموعة الثامنة ببطولة العالم إلى جانب منتخبات كرواتيا، البحرين، والأرجنتين.