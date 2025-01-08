يتمنى يامين لامال توقيع عقد جديد طويل الأمد مع نادي برشلونة الإسباني.

ويعتقد لامين أن الصفقة سيتم الانتهاء منها قريبًا.

انضم لامين إلى نظام الشباب بنادي برشلونة في عام 2014 وشارك في 42 مباراة مع الفريق الأول بالفريق، بعدما ظهر لأول مرة في إبريل 2023.

وينتهي عقد لامين يامال مع برشلونة في 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو.

وشارك لاعب برشلونة الإسباني في جميع مباريات إسبانيا الـ 7 وتوج معهم ببطولة أوروبا 2024.

وقال في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إنه لا يعرف متى سيتم تمديد عقده، لكنه يعتقد أنه سيكون قريبا.

مضيفًا: "برشلونة هو نادي حياتي، وأتمنى تجديد عقدي معهم وأن أظل معهم لفترة طوية، أريد اللعب في الدوري الإسباني، وأريد اللعب لبرشلونة، وسأجدد عقدي".

أصبح لامين يامال أصغر لاعب على الإطلاق يلعب مع نادي برشلونة عندما ظهر لأول مرة وعمره 15 عامًا في 2023.