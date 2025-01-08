رسالة مثيرة من بازل السويسري إلى محمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

وجه فريق بازل السويسري رسالة، إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ولاعب فريق بازل السابق، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لبازل، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا، صورة للنجم المصري وهو يرتدي قميص الفريق، وكتب عليها: "دائمًا أبوابنا مفتوحة لك".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، إلى اقتراب رحيل النجم المصري عن صفوف فريق ليفربول، خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن صلاح، قد بدأ مشواره في أوروبا، من بوابة نادي بازل في عام 2012، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق تشيلسي.

وشارك صلاح مع بازل في 79 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدف وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف أسباب غياب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان