ذا أثليتك تشكف آخر تطورات انتقال عمر مرموش إلى مان سيتي

نادي عمري.. لامين يامال يطلب أمنية من برشلونة الإسباني قبل التجديد

ذكر تقرير نشرته صحيفة ذا أثليتك الشهيرة، أن نادي مانشستر سيتي يعمل على إكمال صفقة انتقال عمر مرموش إلى النادي الإنجليزي وذلك مع اللاعب خوسانوف، خلال يناير 2025.

وبقدم عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت أداء رائعًا خلال الموسم الحالي حتى الآن، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا في 15 مباراة بالدوري الألماني الممتاز، للتتنافس عليه أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.

كما قدم خوسانوف مدافع نادي لانس أداء مميزًا، ليتنافس عليه نيوكاسل يونايتد وتوتنهام.

انتقل مرموش إلى نادي فرانكفورت من نادي فولفسبورج عام 2022، وشارك في 24 مباراة بجميع البطولات، وسجل 18 هدفا وصنع 12.

وشارك مرموش مع منتخب مصر لأول مرة في عام 2021، ووصل عدد مشاركاته إلى 35 مباراة.

ويعاني مان سيتي من إصابة عدد من اللاعبين هذا الموسم، حيث غاب عنه، روبن دياز وجون ستونز وناثان آكي ومانويل آكانجي.

انضم خوسانوف إلى نادي لانس قادما من نادي أنرجيتيك يو مينسك البيلاروسي في عام 2023، وشارك في 16 مباراة مع لانس.