لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو

0 2
21:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر - كرة يد

29 33
19:00

النرويج - كرة يد

جميع المباريات

إعلان

مزاد علني.. ما قصة بيع تاريخ برشلونة

10:31 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
  • عرض 14 صورة
    ملعب برشلونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

سيكون محبو نادي برشلونة على موعد بيوم تاريخي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما قررت إدارة نادي الفريق الكتالوني بفتح مزاد علني لبيع أصول ومقتنيات الكامب نو.

حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة سوف تقوم بفتح مزاد علني في الفترة من 23 يناير الجاري، وحتى 13 من شهر فبراير المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة جولدن، لبيع مقتنيات النادي القديمة، قبل افتتاح الملعب الجديد.

وكشفت الصحيفة أن المزاد الذي سينطلق خلال الشهر الجاري، سيتضمن بيع الخزائن التي كان يستخدمها اللاعبون، ونقاط الجزاء، والشعارات وإعلام الزوايا.

كما سيتضمن المزاد بيع صور اللاعبين الفائزين بدوري أبطال أفريقيا في السنوات الماضية، والتي كانت تتواجد في ممرات الملعب.

وتضمن الإعلان عن المزاد أنه يمكنك أخذ قطعة من تاريخ برشلونة إلى منزلك، وعلى الطامحين الاستعداد لوضع السعر الأعلى.

بيع تاريخ برشلونة محبو نادي برشلونة نادي الفريق الكتالوني بيع أصول ومقتنيات الكامب نو مزاد علني لبيع أصول الكامب نو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل