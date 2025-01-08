مزاد علني.. ما قصة بيع تاريخ برشلونة

نادي عمري.. لامين يامال يطلب أمنية من برشلونة الإسباني قبل التجديد

كتب- محمد عبدالهادي:

سيكون محبو نادي برشلونة على موعد بيوم تاريخي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما قررت إدارة نادي الفريق الكتالوني بفتح مزاد علني لبيع أصول ومقتنيات الكامب نو.

حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة سوف تقوم بفتح مزاد علني في الفترة من 23 يناير الجاري، وحتى 13 من شهر فبراير المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة جولدن، لبيع مقتنيات النادي القديمة، قبل افتتاح الملعب الجديد.

وكشفت الصحيفة أن المزاد الذي سينطلق خلال الشهر الجاري، سيتضمن بيع الخزائن التي كان يستخدمها اللاعبون، ونقاط الجزاء، والشعارات وإعلام الزوايا.

كما سيتضمن المزاد بيع صور اللاعبين الفائزين بدوري أبطال أفريقيا في السنوات الماضية، والتي كانت تتواجد في ممرات الملعب.

وتضمن الإعلان عن المزاد أنه يمكنك أخذ قطعة من تاريخ برشلونة إلى منزلك، وعلى الطامحين الاستعداد لوضع السعر الأعلى.