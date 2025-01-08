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حقيقة العلاقة السرية بين بيلينجهام والمغنية الإسبانية أيتانا

10:07 م الأربعاء 08 يناير 2025
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    جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد
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    جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد
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كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن وجود علاقة بين النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الفريق الكروي بنادي ريال مدريد، والمغنية الإسبانية أيتانا.

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، بدأ بيلينجهام وأيتانا في متابعة بعضهما البعض على إنستجرام، مع تبادل الإعجاب على الصور المتكرر بينهما.

وأشارت التقارير إلى أن أيتانا، تواجدت في عدة مباريات لريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لدعم بيلينجهام، مما أثار الشائعات حول احتمالية وجود علاقة رومانسية بين الطرفين.

وكان بيلينجهام مرتبطًا في وقت سابق بالعارضة الهولندية لورا سيليا فالك، كما كانت أيتانا في علاقة سابقة مع المغني الكولومبي سيباستيان ياترا، وانتهت علاقتهما في أغسطس الماضي.

جود بيلينجهام المغنية الإسبانية أيتانا ريال مدريد
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