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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره توتنهام اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه وكونور برادلي.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتس جونز وريان جرافينبيرخ.

الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا ومحمد صلاح.

ويدخل توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي وسبينس.

خط الوسط: بيسوما، بينتانكور وبيرجفال.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي وسون.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 6: فرصة خطيرة لصالح توتنهام بعد تسدية من داخل منطقة الجزاءن يتصدى لها أليسون بيكر.

الدقيقة 8: توقف المباراة لإصابة لاعب توتنهام الإنجليزي.

الدقيقة 15: ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول الإنجليزي.

الدقيقة 20: عرضية من بيدرو بورو لاعب توتنهام داخل منطقة الجزاء يشتتها دفاع ليفربول.

الدقيقة 24: تسديدة قوية من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ولكنها مرت بجوار القائم.

الدقيقة 29: تبديل ألو لليفربول بخروج كونساه ودخول واتارا إندو.

الدقيقة 31: بطاقة صفراء، لبسوما لاعب فريق توتنهام.

الدقيقة 33: فرصة خطيرة لليفربول بعد رأسية من ماك أليستر يتصدى لها حارس فريق توتنهام.

الدقيقة 36: تمريرات متتالية من جانب لاعبي فريق ليفربول على حدود منطقة جزاء توتنهام والدفاع يشتتها.

الدقيقة 40: فرصة لصالح توتنهام ولكن أليسون بيكر يتصدى للكرة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 11 دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: فرصة خطيرة لصالح ليفربول بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من محمد صلاح، تخرج أعلى العارضة.

الدقيقة 8+45: تسديدة من كودي جاكبو لاعب فريق ليفربول ولكنها تمر خارج المرمى.

الدقيقة 9+45: فرصة خطيرة لتوتنهام، بعد رأسية من اللاعب بيرجفال ولكن أليسون بيكير يتصدى.

الدقيقة 11+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: عرضية خطيرة من محمد صلاح ولكنها تمر بجوار المرمى.